Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt mit anschließender Täterfestnahme in Homburg

Homburg-Erbach (ots)

Am 14.02.2023, im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es in Homburg-Erbach und in Homburg-Bruchhof zu einer Verfolgungsfahrt. Der Fahrzeugführer (männlich, 28 Jahre alt aus dem Saarpfalz-Kreis) eines weißen Peugeot mit Neunkircher-Kreiskennzeichen missachtete in der Ludwigstraße in Erbach die Anhaltesignale der Polizei zur Durchführung einer Verkehrskontrolle und flüchtete in Richtung der Dürerstraße. Im Zuge der anschließenden Verfolgungsfahrt, die sich nach Bruchhof verlagerte und schließlich in Erbach endete, wurde das Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch ein Waldgebiet, über rote Ampeln und auf der Gegenspur geführt. Durch die riskante Fahrweise wurden diverse Verkehrsteilnehmer gefährdet. In der Wolsifferstraße in Erbach stoppte der Fahrzeugführer den Peugeot und flüchtete fußläufig. Hierbei konnte dieser gestellt werden. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem war der Peugeot weder zugelassen noch versichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Peugeot gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

