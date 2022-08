Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: PKW-Aufbruch in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 07.08.2022, gegen 23:20 Uhr, ereignete sich ein Pkw-Aufbruch in der Moselstraße in Homburg. An einem schwarzen Renault Clio mit Homburger Kreiskennzeichen hatte zuvor ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und das Handschuhfach geöffnet. Bislang ist unklar, ob etwas aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurde. Der Täter entfernte sich sodann von der Örtlichkeit. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500EUR.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder einem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

