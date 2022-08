POL-HOM: Flächenbrand

Blieskastel (ots) - Im Tatzeitraum vom 31.07.2022, 20:20 Uhr - 01.08.2022, 07:15 Uhr kam es in der Blieskasteler Straße in Blickweiler zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannter Täter begab sich im oben genannten Zeitraum zur Tatörtlichkeit und stach an dem dortig geparkten PKW drei Reifen platt. Zudem zerkratzte er die Beifahrerseite des PKW's. Anschließend verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder ...

mehr