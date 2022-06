Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines hochwertigen PKW-Anhängers

Blieskastel (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 20.06.2022 auf den 21.06.2022 hat ein unbekannter Täter einen einachsigen Kipp-Anhänger, Marke Humbaur, in 66440 Blieskastel, Schloßbergstraße, hinter der Parkanlage der Orangerie, entwendet. Der Anhänger war dort wegen Gartenarbeiten abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Schadenswert beträgt ca. 4000 Euro. Verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion in Homburg melden, Tel. 06841-1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell