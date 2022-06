POL-HOM: Diebstahl eines Mountainbikes

Homburg (ots) - Im Zeitraum vom 16.06.2022, 15:30 Uhr bis 17.06.2022, 13:00 Uhr, ereignete sich in der Rupprechtstraße in Homburg-Erbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Kraftfahrzeuges kollidierte beim Vorbeifahren mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw mit Homburger Kreiskenneichen. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der ...

