Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallfucht in Bexbach

Bexbach OT Frankenholz (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bereits am Mittwoch den 18.05.2022 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:35 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Bexbach-Frankenholz ein dort am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil. Das Wohnmobil wurde hierbei im Bereich der hinteren linken Seite durch Kratzer beschädigt.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich mit dem unbekannten Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

