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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Neunkirchen-Wiebelskirchen (ots)

Am Montag, dem 27.07.2026, gegen 11:00 Uhr fiel eine 36-jährige männliche Person auf, die in der Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen umherschrie und Passanten anpöbelte. Im weiteren Verlauf des Geschehens sprang die Person dann auf die Straße vor ein fahrendes Auto, weshalb der Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu verhindern. Der 36-Jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste durch Einsatzkräfte der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der betroffene Autofahrer, werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen (Tel.: 06821-2030) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK-Service, PK Weber
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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