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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Spiesen-Elversberg (ots)

Am Sonntag, dem 26.07.2026, um ca. 19:00 Uhr, überquerte eine bislang unbekannte Frau (bekleidet mit bunter Bluse und weißer Hose) den Fußgängerüberweg in der Neunkircher Straße in Spießen-Elversberg, an der Kreuzung Hüttenstraße/Bismarckstraße. Auf dem Fahrstreifen Richtung Neunkirchen hielt bereits ein schwarzer Mercedes Kombi, der die vorgenannte Dame die Fahrbahn passieren ließ, als sich auf dem gleichen Fahrstreifen ein weiterer Pkw dem Fußgängerüberweg näherte und den wartenden Mercedes rücksichtslos überholte. Da sich die Fußgängerin zu diesem Zeitpunkt mitten auf dem Überweg befand, musste der Überholende eine Gefahrenbremsung einleiten, durch die er gerade noch so eine Kollision verhindern konnte. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort.

Die benannte Fußgängerin, die fahrzeugführende Person des wartenden Mercedes sowie weitere Zeugen des Vorgangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen (Tel.: 06821/2030) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- Service, PK Weber
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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