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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brandgeschehen in Entsorgungsfirma

Neunkirchen-Wellesweiler (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, gab es mehrere Mitteilungen über ein Brandgeschehen im Bereich Neunkirchen oder Bexbach. Im Rahmen der Aufklärungsmaßnahmen und einer konkreten Mitteilung konnte die Brandörtlichkeit auf ein Firmengebäude im Industriegebiet in Neunkirchen-Wellesweiler eingegrenzt werden. Durch den Brand in einer Entsorgungsfirma kam es zu einer starken und weit sichtbaren Rauchentwicklung. Aufgrund der heißen Temperaturen und der trockenen Bodenbedingungen griff der Brand schnell auf das umliegende Wald- und Wiesengelände über und breitete sich in Richtung von angrenzenden Wohnanwesen aus. Während der Brandbekämpfung mussten zehn Wohnanwesen geräumt werden. Die Bewohner wurden in einer Notsammelstelle versorgt. Ein Übergreifen auf Wohngebäude oder Firmen konnte verhindert werden. Ein Mitarbeiter der Entsorgungsfirma musste wegen einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Löscharbeiten und die daraus folgenden Sperrmaßnahmen dauern derzeit noch an. Wann der Bereich um die Brandörtlichkeit wieder freigegeben werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Th.Mole, PHK
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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