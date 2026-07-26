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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Körperverletzung und Bedrohung mit Schusswaffe in Neunkircher Innenstadt

Neunkirchen (ots)

Am Samstagabend dem 25.07. gegen ca. 20:40 Uhr wurde auf der Bliespromenade ein 25 Jahre Opfer eines Angriffs durch einen 19-jährigen. Zuvor hatte der 19-Jährige dem 25-Jährigen über einen Messenger-Dienst ein Video zugesendet, in welchem er diesen mit einer Schusswaffe bedrohte. Als sich die beiden Personen in der Folge trafen kam es zu einer Auseinandersetzung, in welcher der 19-jährige dem 25-jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Dabei wurde auch der 19-jährige durch Schläge des 25-jährigen leichtverletzt. Beide Personen konnten vor Ort durch die Polizei angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung des 19-jährigen stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Spielzeugwaffe handelte. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten sowie Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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