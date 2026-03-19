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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Vermisster 58-jähriger Eva-Maria Molter-Vogel

POL-NK: Suche nach Vermisster 58-jähriger Eva-Maria Molter-Vogel
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Neunkirchen / Saar (ots)

Seit dem 18.03.2026, gegen 16:30 Uhr wird die Eva-Maria Molter-Vogel aus einem Wohnpark in Neunkirchen / Saar vermisst. Seither kehrte sie nicht mehr zurück.

Die Vermisste ist aus gesundheitlichen Gründen akut auf Medikamente angewiesen.

Personenbeschreibung: 

   - 167cm groß
   - ca. 40kg
   - trägt eine Brille
   - graue Jogginghose, schwarzer Pullover, schwarze Strümpfe, 
     schwarze Pantoffeln
   - braun-graue mittellange Haare
   - möglicherweise führt die Vermisste eine Rossmanntüte aus Textil 
     mit sich

Es ist nicht auszuschließen, dass die Vermisste sich im Raum Altenkirchen (RLP) aufhalten könnte.

Bei Antreffen der Vermissten oder Hinweisen zum Aufenthaltsort wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter der 06821 / 2030 gebeten

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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