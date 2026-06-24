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Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Polizei sucht geschädigte Fahrzeugführer

Marpingen (ots)

Am Mittwoch Morgen (24.06.2026) gegen 9:45 Uhr wurde die Polizeidienststelle in St. Wendel zu einem Einsatz nach Marpingen gerufen. Mehrere Anrufer teilten mit, dass ein junger Mann in der Ortsmitte im Bereich der Alsweiler Straße Autos anhalten würde. Dieser würde sich aggressiv gegenüber den Fahrern verhalten und habe auch gegen die Fahrzeuge geschlagen und getreten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Person im Bereich der Straßen Marktplatz/ Am Dorfbach antreffen und widerstandslos festnehmen. Da die Person sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde sie einer ärztlichen Begutachtung im Krankenhaus zugeführt. Durch die vor Ort befindlichen Zeugen wurde geschildert, dass vermutlich mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden, die Fahrzeugführer/-innen aber weitergefahren seien.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen und/oder Geschädigte der Situation bei der Polizei in St. Wendel, Mommstraße 37 - 39, 06851 898 0, melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

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