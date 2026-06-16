Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstähle auf dem Friedhof in Freisen

Freisen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 10.06.2026 bis Sonntag, 14.06.2026 wurden auf dem Friedhof in Freisen von zwei Gräbern einmal ein Bronzekreuz und zum anderen eine hochwertige bronzene Skulptur entwendet.

Die Polizei hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen und erbittet sich Hinweise, die zur Ermittlung der oder des Täters führen könnten. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall können an die Polizeiinspektion St. Wendel unter 06851 - 898 0 oder per Mail unter pi-wnd@polizei.slpol.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell