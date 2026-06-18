Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Verkehrsunfallflucht in der Wilhelmstraße/Polizei sucht militärgrünen VW
St. Wendel (ots)
Am Donnerstag, den 18.06.26 kam es in der Zeit von 08:20 - 09:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wilhelmstraße in St. Wendel. Es besteht hierbei der Verdacht, dass ein nebenan geparktes Fahrzeug beim ausparken den entsprechenden Streifschaden verursacht hat. Im Zusammenhang mit dem Unfall wird nach einem VW mit olivgrüner Farbe gesucht. Die Polizei bittet um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 06851/8980.
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