Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht auf Firmenparkplatz

St. Wendel (ots)

Am Vormittag des 29.01.24 kam es in der Zeit von ca. 7.25 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Firmenparkplatz der Fresenius in der Frankfurter Straße in St. Wendel zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Geschädigte stellte ihren blauen PKW mit Neunkircher-Kreiskennzeichen vorwärts geparkt in einer Parklücke ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkam musste sie feststellen, dass an ihren PKW ein frischer Streifschaden vorhanden war, was für sie besonders ärgerlich war, da sie das Fahrzeug erst vor wenigen Tagen erworben hatte. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851-8980 zu melden.

