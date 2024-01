Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zweites Fazit nach Schneefall durch die PI St. Wendel

Landkreis St. Wendel (ots)

Bereits in der ersten Tageshälfte des 18.01.24 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion St. Wendel - wie bereits berichtet - zu mehreren wetterbedingten Einsätzen. Auch in der zweiten Tageshälfte setzen sich die Beeinträchtigungen durch Glätte und Schnee fort. Fahrzeuge gerieten oftmals ins Rutschen und beschädigten dabei andere Fahrzeuge oder Gegenstände. Es blieb glücklicherweise meistens bei Blechschäden. Weniger Glück hatten drei Autofahrer im Laufe des Nachmittags in der Gemeinde Freisen. Dort kam ein Fahrzeugführer auf der L122 zwischen Haupersweiler und Oberkirchen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Strecke von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch entgegen zu steuern geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Abklärung mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Etwas glimpflicher jedoch auch mit Verletzung endete die Fahrt für eine Fahrzeugführern auf der Ausfahrt der A62 in Freisen. Schnee- und glättebedingt geriet diese ins Rutschen und kollidierte mit der vorhandenen Schutzplanke. Durch den Rückstoß wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert und kollidierte auf der anderen Fahrbahnseite ebenfalls mit der Schutzplanke. Die Fahrerin des PKW wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW sowie den Schutzplanken entstand Sachschaden.

