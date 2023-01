Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Betrunkener verursacht doppelten Totalschaden

Namborn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden Anwohner in der Blumenstraße in Namborn unsanft durch einen lauten Knall geweckt. Speziell die Geschädigte musste dann mit erschrecken feststellen, dass ein anderes Fahrzeug in ihren geparkten PKW gefahren war. Der Unfallfahrer wollte nicht, dass Anwohner die Polizei rufen. Der Grund dafür war den eingesetzten Polizisten dann schnell klar. Der 33jährige Verursacher hatte erheblich dem Alkohol zugesprochen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell