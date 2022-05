POL-WND: Entgegenkommenden Pkw beschädigt und geflüchtet

St. Wendel (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in Selbach auf dem Parkplatz des Erholungsgebietes Zur Nahequelle ein an einem schwarzen Fiat Panda angebrachtes St. Wendeler Kreiskennzeichen. Die Tatzeit liegt am Samstag zwischen 14:50 Uhr und 15:10 Uhr. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980, Email: pi-st-wendel@polizei.slpol.de Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ...

