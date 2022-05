POL-WND: Diebstahl von Zierfischen in Marpingen

St. Wendel (ots) - Am Freitagnachmittag wurden bei der Polizei St. Wendel zwei Anzeigen wegen Diebstahls erstattet. In Niederlinxweiler in der Niederlinxweilerstraße wurden an einem blauen BMW 3er Reihe und an einem schwarzen VW Polo die Katalysatoren herausgeschnitten und entwendet. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980, Email: pi-st-wendel@polizei.slpol.de Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

