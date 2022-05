POL-WND: Geldbeuteldiebstahl im Lidl in St. Wendel

Hasborn (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22./23.04.2022, kam es in der Saarstraße und in der Ritzelbergstraße in Hasborn-Dautweiler zu mehreren Fällen von Vandalismus. In den beiden Straßen wurden an mehreren Häusern die in den jeweiligen Vorgärten aufgestellten Leuchten und Strahler aus dem Boden gerissen und beschädigt. Der oder die Täter ist / sind bislang nicht bekannt. Hinweise an die Polizei St. Wendel unter Tel. 06851-8980 oder per mail an ...

