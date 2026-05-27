Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallflucht auf dem Parkplatz der Gemeinschaftspraxis Frey in Sötern. Polizei sucht Zeugen.

Nohfelden-Sötern (ots)

Am Morgen des 27.05.2026, zwischen 08:45 Uhr und 09:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Gemeinschaftspraxis "Frey", in der Hauptstraße in Nohfelden Sötern. Der unbekannte Fahrzeugführer beschädigte den dort geparkten PKW, mit WND-Kreiskennung, der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (Tel.: 06871-90010) in Verbindung zu setzen.

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