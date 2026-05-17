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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Pedelec-Unfall bei Nohfelden-Eiweiler mit einer schwerverletzten Person.

Nohfelden-Eiweiler (ots)

Am Freitagnachmittag, 15.05.2026 gegen 16:25 Uhr, kam es zu einem Unfall eines Pedelec auf der geteerten Verbindungsstrecke zwischen der Ortslage Eiweiler und der Landstraße L326. Der 42-jährige Pedelec-Fahrer, welcher in Belgien wohnhaft ist, geriet ins Straucheln auf einem verschmutzten und stark abschüssigen Streckenabschnitt der genannten und Straße und kam zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Sein Pedelec wurde hierbei leicht beschädigt. Zwecks Behandlung der schweren Verletzungen wurde der Pedelec-Fahrer, mittels eines Rettungshubschraubers ins Winterbergklinikum Saarbrücken verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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