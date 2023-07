Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Betrüger wieder mit alter Masche unterwegs

Nonnweiler (ots)

In Nonnweiler kam es am Morgen des 13.07.2023 zu einem versuchten Trickdiebstahl. Der Täter klingelte bei der Anwohnerin und äußerte, dass er das Wasser auf Verunreinigungen überprüfen müsste. Als Anlass dazu wies er auf eine in der Nähe befindliche Baustelle hin, bei welcher es einen Wasserrohrbruch gegeben habe. In solchen Fällen gehen die Täter in der Regel arbeitsteilig vor. Der eine lenkt die Geschädigten ab, indem er sich mit ihnen zu dem Hauswasseranschluss begibt. Dort dreht er solange das Wasser auf und zu, bis der zweite Täter, welchem er die Haustür offen lässt, Wertgegenstände im Haus sucht und stiehlt. Am heutigen Tag blieb die Tat beim Versuch, da die Geschädigte die Haustür nach Betreten des ersten Täters absperrte. In Losheim am See ist es zu einem gleichgelagerten, jedoch für die Täter erfolgreichen Sachverhalt gekommen.

