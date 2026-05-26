Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unfallflucht in Merzig, Rieffstraße.

Merzig (ots)

Am vergangenen Freitag, 22.05.2026, in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor dem DM-Markt in der Rieffstraße in Merzig zu einem Verkehrsunfall, wobei ein dort parkender, silbergrauer Peugeot 208 im Bereich des vorderen linken Seitenbereiches vermutlich von einem rangierenden oder vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte anschließend vom Unfallort. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei Merzig unter der Tel. 06861-7040 entgegen.

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