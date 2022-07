POL-Lebach: Sachbeschädigung an PKW

Lebach (ots) - Auf dem Friedhof In Lebach-Falscheid wurde in der Zeit vom 23.06.2022 bis 25.06.2022 Grabschmuck aus Bronze entwendet. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise in dieser Sache, gerne auch telefonisch unter der 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Lebach LEBACH- DGL Am Markt 3 66822 Lebach Telefon: 06881/5050 E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: ...

mehr