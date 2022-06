POL-Lebach: Grabschmuck entwendet

Saarwellingen (ots) - In der Zeit vom 28.05.2022 bis 01.06.2022 wurden auf dem Friedhof in Saarwellingen mehrere Teile Grabschmuck entwendet. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise in dieser Sache, gerne auch telefonisch unter 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Lebach LEBACH- DGL Am Markt 3 66822 Lebach Telefon: 06881/5050 E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: ...

