Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211221.5 St.Michaelisdonn: Diesel aus zwei Baggern entwendet

St. Michaelisdonn (ots)

Am Dienstagmorgen fand ein 41jähriger Angestellter einer Brunsbüttler Firma zwei Bagger ohne Tankfüllung auf. Beide Bagger waren auf einem Lagerplatz an der Trennewurther Straße abgestellt und am Montagnachmittag mit je 350 Liter Winterdiesel betankt worden. Dienstag früh um 7.30 Uhr bemerkte der Angestellte nun, dass beide Tankdeckel abgeschraubt wurden und die Tankfüllung, insgesamt 700 Liter Diesel, fehlte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Burg unter 04825-7799880 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell