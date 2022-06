POL-Lebach: Grabschmuck entwendet

Lebach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Pkw der Marke Mercedes-Benz, Modell C 220 CDI, von einem Parkplatz vor dem Wohnanwesen des Geschädigten entwendet. Vermutlich wurde der Pkw mit dem Originalschlüssel geführt. An dem Pkw befand sich ein Fahrradträger der Marke Thule; des Weiteren weist der Pkw diverse Beschädigungen und Wasserflecken auf. Bei Hinweisen bitte Nachricht an die ...

mehr