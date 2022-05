Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte versprühen Reizgas auf Feier - Ratingen - 2205174

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am späten Sonntagabend (29. Mai 2022) auf einer privaten Feier in Ratingen-West vermutlich Reizgas versprüht. Dadurch wurden mehrere Personen leicht verletzt. Eine schwangere 34-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23.40 Uhr verspürten mehrere Gäste einer privaten Feier in einem Festsaal an der Kaiserswerther Straße auf Höhe der Hausnummer 81 plötzlich starke Reizungen der Atemwege und Atemnot. Sie informierten umgehend die Rettungskräfte und die Polizei. Eine 33-jährige Frau und ein 9-jähriges Mädchen aus Velbert wurden vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Eine 34-jährige schwangere Frau aus Wülfrath wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnten unbekannte Tatverdächtige Reizgas auf der privaten Feier versprüht haben. Zeugen beobachteten zur Tatzeit zwei Männer, die vom Veranstaltungsort zu einer schwarzen Limousine in Richtung Kaiserswerther Straße gerannt sind.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

- schmale Statur - schwarze, kurze Haare - einer der Männer trug ein weißes Hemd, eine schwarze Anzughose sowie einen Vollbart

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet und kann Angaben zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Polizei in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

