Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufbruch von Baucontainer

Großrosseln OT Dorf im Warndt (ots)

Am vergangen Wochenende wurde an einer Baustelle auf dem Parkplatz am Sportplatz in Großrosseln, Ortsteil Dorf im Warndt, in der Josef-Schorr-Straße ein Baustellencontainer, der als Aufenthaltsraum dient, mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen. Ein weiterer Container, in dem hochwertige Werkzeuge gelagert wurden, wurde versucht aufzuhebeln. Diebesgut wurde nicht erlangt.

