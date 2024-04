POL-VK: Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Lkw

Großrosseln (ots) - In der Zeit vom 03.04.2024, ca. 16:00 Uhr, bis zum 05.04.2024, ca. 10:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in der Straße "Zum Steinberg" in 66352 Großrosseln. Ein bislang unbekannter Täter hebelt ein im rückwärtigen Bereich des Gebäudes befindliches Fensterelement auf und gelangt so in das ...

mehr