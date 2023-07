Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - bei Rot über die Ampel

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.07.2023 gegen 15:00 Uhr konnten drei Fahrradfahrer in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor hatte sie die Polizeistreife dabei beobachtet, wie alle drei Radfahrer trotz Rotlicht über die dortige Lichtzeichenanlage fuhren. Beim Überqueren der Haltelinie zeigte die Lichtzeichenanlage schon über 2 Sekunden Rotlicht an. Die 58-Jährige, die 62-Jährige und der 65-jährige Fahrradfahrer müssen daher mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt rechnen. Laut eigenen Angaben hätten sie das Rotlicht nicht bemerkt.

