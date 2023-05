POL-VK: Betrügerische Handwerker unterwegs

Püttlingen (ots) - Am Samstag, 06.05.23, gegen 18:40 Uhr, meldet sich ein 38-jähriger Mann aus Püttlingen auf hiesiger Dienststelle und gibt an, dass er auf der BAB 8 genötigt worden und mit der Schutzplanke kollidiert sei. Zur Beruhigung sei er nach Hause gefahren und habe ein paar Bier getrunken. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erwies sich der Sachverhalt jedoch als nichtzutreffend. Auch konnten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. In der ...

mehr