Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen-Geislautern (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es in der Ludweilerstraße zu einer Trunkenheitsfahrt. Zunächst wurde der Polizei in Völklingen durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein BMW mit ca 30 km/h in Richtung Rotweg bewegt werde. Der Fahrer des BMW habe seinen Wagen mehrfach in den Gegenverkehr gelenkt und sei beinahe mit einem geparkten LKW zusammengestoßen. Der Fahrer des BMW habe nun in der Ludweilerstraße angehalten und ein Kind sei aus dem Fond des Wagens ausgestiegen, so der Zeuge. Letztendlich konnte der 38-jährige BMW-Fahrer von einem Streifenkommando einer Kontrolle unterzogen werden. Er stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung (3,79 Promille). Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Kind handelte es sich um seinen 8-jährigen Sohn. Dieser wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Polizei in Völklingen (Tel.: 06898 2020) sucht nun Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise des 38-jährigen gefährdet worden sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell