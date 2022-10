POL-VK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Riegelsberg (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Lebensmittelgeschäft in der Saarbrücker Straße ein. In einem Raum rissen sie einen Tresor aus der Wandhalterung und nahmen diesen mit. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen, Tel. 06898/202-0 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

