Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Jugendliche verursachen mit stillgelegtem Traktor Verkehrsunfall

Völklingen-Ludweiler (ots)

Ludweiler. Am frühen Sonntagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hahnenkopfstraße. Vier bislang unbekannte Jugendliche manipulierten an einen abgemeldeten und in einer Einfahrt stehenden Traktor der Marke Deutz, so dass dieser die abschüssige Einfahrt rückwärts auf die Fahrbahn hinunterrollte. Hierbei kollidierte er mit einem dort abgestellten Fahrrad. Das Fahrrad wurde unter dem linken Hinterrad des Traktors eingequetscht. Die Jugendlichen flüchteten anschließend unerkannt zu Fuß in Richtung Werbelner Straße. Es soll sich nach Angaben von Zeugen um drei Jungs und ein Mädchen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

