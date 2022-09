POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit angefahrener Person

Völklingen (ots) - Völklingen. Am Samstag kam es in einem Supermarkt in der Rathausstraße zu einem Diebstahl mit Waffen. Die beiden polnischen Beschuldigten wurden während der Tatausführung von dem Ladendetektiv beobachtet, welcher unverzüglich die Polizei verständigte. Die beiden Personen wurden sodann angetroffen und mit der Tat konfrontiert. Bei einer Durchsuchung der Person konnten Elektroartikel im Wert von mehreren hundert Euro sowie jeweils griffbereite Messer ...

