Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Straßenverkehrsgefährdung

66333 Völklingen (ots)

Am Vormittag des 07.06.2022 kam es gegen 10.20 h zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der L 136 in Höhe Wildpark in Völklingen. Ein 58 Jahre alter Radfahrer aus Heusweiler wollte die L 136 an der dortigen Fußgängerfurt bei Grünlicht überqueren. Hierbei näherte sich ein dunkler PKW aus Richtung Püttlingen, überholte drei wegen Rotlicht wartende Fahrzeuge und fuhr mit hoher Geschwindigkeit bei Rotlicht über die Fußgängerfurt. Hätte der Radfahrer weiter die Fahrbahn passiert, wäre er überfahren worden. Der PKW fuhr weiter in Richtung Völklingen. Bei Hinweisen zu dem Vorfall (möglicherweise können auch die Fahrer der wartenden PKW Angaben machen) bitte Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

