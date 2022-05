Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 20.05.2022 gegen 16:50Uhr befuhr die 55jährige Fahrzeugführerin mit einem Toyota mit Sb-Kreiskennung die L 136 aus Richtung Völklingen kommend in Fahrtrichtung Püttlingen und möchte nach links über einen Radweg auf einen Parkplatz abbiegen. Das 11jährige Kind befuhr mit einem Fahrrad den Fahrradweg aus Richtung Völklingen in Richtung Püttlingen. Beim Abbiegen übersieht die Fahrzeugführerin das auf dem Fahrradweg fahrende Kind und es kommt zum Zusammenstoß. Das Fahrrad kollidiert mit dem rechten Frontbereich des PKW und wird mit seinem Fahrrad über die Motorhaube geschleudert und kommt in einem Grünstreifen in Unfallendstellung. Das Kind wird leicht verletzt(derzeit bekannt Schürfwunden und Prellungen am rechten Bein), durch einen angeforderten Rettungsdienst versorgt und an die Mutter übergeben.

