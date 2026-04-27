Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Lucy Joelle Kuhlmann

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Saarbrücken/Losheim (ots)

Seit Freitag, 24. April 2026, wird die 14-jährige Lucy Joelle Kuhlmann aus Losheim vermisst. Letztmalig gesehen wurde die Jugendliche am vergangenen Freitag in Saarbrücken. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 1,66 m groß - scheinbares Alter 15-16 Jahre - schlank/dünn - blonde, schulterlange, lockige Haare - Nasenpiercing

Als sie zuletzt gesehen wurde, war sie bekleidet mit einer blauen Jeans und einer dunkelblauen Winterjacke. Sie führt vermutlich eine größere schwarze Handtasche mit sich.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden der vermissten Jugendlichen, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-0 entgegen.

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