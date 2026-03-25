Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brandgeschehen am Waldrand in Scheidt - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, 25. März 2026, wurde eine Passantin gegen 07:50 Uhr in der Straße Am Bartenberg in Saarbrücken-Scheidt, gegenüber der dortigen Pferdekoppel am Waldrand, auf ein Brandgeschehen aufmerksam. Neben einem kokelnden Baumstumpf stellte die Zeugin fest, dass der Waldboden im umliegenden Bereich bereits verkohlt war.

Insgesamt war eine Fläche von ca. 180 Quadratmetern betroffen, wobei mehrere Sträucher abgebrannt waren. Der betroffene Bereich und die Brandreste wurden von der Feuerwehr gänzlich abgelöscht.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

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