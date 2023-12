Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Person angefahren

Polizei fahndet nach weißem Transporter

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, fährt gegen 21:00 Uhr ein weißer Transporter einen Fußgänger in der Metzer Straße in Höhe des Anwesens 53 an. Der Transporter kommt zunächst aus Richtung Lerchesflurweg/Frankreich und fährt in Richtung Innenstadt. Im Anschluss an den Unfall hält der Fahrer an und spricht mit dem Fußgänger. Dann entfernt sich der Fahrzeugführer mit seinem weißen Transporter in Richtung Lerchesflurweg/Frankreich. Der Fußgänger erleidet eine Kopfplatzwunde und wird in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer wird als Deutscher, ca. 170 - 180 cm groß, 40 - 45 Jahre alt, ohne Bart und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er trägt einen orangefarbenen Pullover. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 in Verbindung zu setzen.

