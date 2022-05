Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in St. Arnual

Julius-Kiefer-Straße (66119, Saarbrücken) (ots)

In der Nacht vom 30.04.2022 auf den 01.05.2022 ("Hexennacht") kam es im Bereich der Julius-Kiefer-Straße im Saarbrücker Ortsteil St. Arnual zu Sachbeschädigungen durch Vandalismus an mehreren Fahrzeugen. Von neutralen Zeugen wurden drei junge Männer dabei beobachtet, wie diese durch die Julius-Kiefer-Straße gingen und hier grundlos die Außenspiegel an dort geparkten Fahrzeugen abtraten. Als die Täter von einem Zeugen auf ihr Verhalten angesprochen wurden, flüchteten diese zu Fuß unerkannt in Richtung der Saargemünder Straße. Die drei Täter wurden von den Zeugen als junge Männer, Anfang 20 beschrieben. Alle hätten kurze Haare gehabt und seien von schmaler Statur gewesen. Einer der Täter habe eine dunkle Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze getragen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurden bislang insgesamt 24 beschädigte Fahrzeuge festgestellt, an welchen ausnahmslos die Außenspiegel beschädigt wurden. Eine Spurensuche/-sicherung wurde von der Polizei durchgeführt und es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 0681/9321-233). Personen, die ihr Fahrzeug im Bereich der Julius-Kiefer-Straße geparkt und einen Schaden daran festgestellt haben, werden ebenfalls aufgefordert Kontakt zur Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell