Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 20.02.2026

Ravensburg (Landkreis Ravensburg) (ots)

78-Jähriger durchschaut Schockanruf - 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 78-Jähriger hat am Mittwochnachmittag einen Schockanruf durchschaut und für die Festnahme eines 22 Jahre alten Tatverdächtigen gesorgt. Betrüger meldeten sich telefonisch bei dem Senior und versuchten ihm mit der bekannten Masche vorzuspielen, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Angeblich sei eine Kaution von über 100.000 Euro fällig, um eine Inhaftierung abzuwenden. Der 78-Jährige erkannte den Schockanruf als solchen und verständigte die Polizei, während er die Täter im Gespräch hielt. Kriminalbeamte konnten schließlich den 22 Jahre alten Tatverdächtigen, der offensichtlich mit der Abholung des Bargelds beauftragt war, bei der vermeintlichen Geldübergabe festnehmen. Der serbische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnertagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den dringen Tatverdächtigen und setzt den Haftbefehl unmittelbar in Vollzug. Der 22-Jährige sitzt seither in einer Justizvollzuganstalt ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Betrugsversuch dauern an.

Die Polizei warnt weiter eindringlich vor den vielzähligen Maschen der Betrüger. Legen Sie im Zweifelsfall sofort auf! Tipps und Hinweise zu den gängigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

