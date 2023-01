Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Personen bei Streit mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern sind am Samstagabend drei Personen in einem Wohnheim in der Florianstraße leicht verletzt worden. Drei Personen sollen demnach zunächst die Tür zum Zimmer eines 33-Jährigen eingetreten und gemeinsam auf ihr Opfer eingeschlagen haben. Als einer der Tatverdächtigen im Begriff war, ein Messer zu holen, flüchtete der 33-Jährige. Zwei 23 und 22 Jahre alte Tatverdächtige verfolgten ihr Opfer zunächst, verloren es dann allerdings aus den Augen. Stattdessen trafen sie vor einem Supermarkt auf einen weiteren 45 Jahre alten Mitbewohner, den der 23-Jährige stattdessen mit dem Messer leicht verletzte. Als die beiden 22- und 23-Jährigen wieder an die Wohnanschrift zurückkehrten, geriet auch das Duo in Streit, woraufhin der 23-Jährige erneut zum Messer griff und den 22-Jährigen mit diesem leicht verletzte. Ein Rettungsdienst kam dem 22-Jährigen zur Hilfe, wobei dieser während der Behandlung im Rettungswagen mit Beleidigungen um sich warf. Der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Mann wurde im Anschluss an die Behandlung aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Auch der 23-Jährige, der insgesamt zwei Personen mit seinem Messer verletzt hatte, muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf sowie zu einem möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern derzeit an. Am Montagabend musste die Polizei erneut zweimal zu dem Wohnheim ausrücken: die Männer waren wieder aneinandergeraten. Weil sich der alkoholisierte 45-Jährige hierbei hochaggressiv zeigte und unter anderem seine Mitbewohner bedroht hatte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Auch auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Hoßkirch

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr auf der L 286 ereignet hat. Eine 22-Jährige verlor aufgrund von Schneeverwehungen zwischen Ratzenreute und Hoßkirch die Kontrolle über ihren BMW und rutschte nach links von der Straße. Ihr Pkw überschlug sich dabei mehrmals in dem abschüssigen Gelände neben der Fahrbahn. Die 22-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um den BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, kümmerte sich der Abschleppdienst.

Weingarten

Fahrzeug gestreift - Verursacher hinterlässt unleserlichen Zettel mit falscher Handynummer

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Wochenende an einem in der Corbellinistraße abgestellten MINI hinterlassen hat. Der Unbekannte streifte den MINI im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Montagabend hinten links. Nach der Kollision brachte der Unfallverursacher an dem Wagen einen Zettel an, der nicht lesbar war und zudem eine nicht vergebene Mobilfunknummer enthielt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu dem Unfall oder zum Unfallverursacher. In dem Zusammenhang weisen die Beamten erneut daraufhin, dass der Verursacher eines Unfalls seinen Pflichten zur Schadensregulierung nachkommen muss. Dabei genügt es nicht, nur eine Telefonnummer an dem beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen. Melden Sie den Unfall der Polizei, die den Halter des Wagens ausfindig machen und verständigen kann.

Baienfurt

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr einen VW IQ3 gestreift, der auf dem Parkplatz beim Achtalcenter abgestellt war. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Wagen hinten links und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Aulendorf

Dieb auf frischer Tat ertappt

Gegenstände im Wert von rund 700 Euro hat am Sonntag gegen 23 Uhr ein 20-jähriger Tatverdächtiger von einer Terrasse in der Talstraße entwendet. Einem Passanten fiel der 20-Jährige auf, der nachts mit einem Gasgrill unterwegs war. Eine alarmierte Polizeistreife fand bei dem 20-Jährigen noch weiteres Diebesgut und brachte es seinem rechtmäßigen Besitzer zurück. Der 20-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Wangen

Polizei bringt Geschwindigkeitsverstöße zur Anzeige

Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 152 km/h sind Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg am Montagvormittag 171 Verkehrssünder ins Netz gegangen. Die Polizisten überwachten auf der A 96 auf Höhe des Tunnels Herfatz in Fahrtrichtung München die dort geltende Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Fast sieben Prozent aller gemessener Fahrzeuglenker waren dabei zu schnell unterwegs und müssen mit einem Bußgeld, drei von ihnen zudem mit einem Fahrverbot rechnen.

Wangen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße an der Einmündung zur Straße "Hinteres Ebnet" ereignet hat. Eine 84-jährige Seat-Lenkerin wollte nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen und übersah hierbei den sich auf der Vorfahrtsstraße befindlichen Audi einer 30-Jährigen. Im Bereich einer Parkplatzzufahrt kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Wangen

Vorfahrt genommen - Unfall

Ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Autobahnausfahrt Wangen-West in die B 32 hat sich am Montag gegen 15.30 Uhr ereignet. Ein 37-jähriger Citroen-Fahrer wollte von der A 96 kommend nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Ravensburg einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 36-jährigen Ford-Fahrers. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Ford Transit entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Da der 37-jährige Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen kann, wurde von den Polizeibeamten eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Argenbühl

Unfallflucht mit Schaden an Gebäude

Nach einem Zusammenstoß von einem Fahrzeug mit einem Wohngebäude in Eglofstal hat am Samstag der Unfallverursacher das Weite gesucht, ohne sich um den hierbei entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr zwischen 9 Uhr und 15 Uhr mit seinem Fahrzeug vermutlich rückwärts gegen ein Wohngebäude und beschädigte hierbei das Dach, einen Fensterladen sowie eine Holzblende. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Spurenlage zufolge begutachtete der Fahrer den Schaden anschließend und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Ob Beschädigungen am Fahrzeug des Verursachers entstanden sind, ist derzeit nicht bekannt. Ein Sachverständiger wurde zur Ermittlung des genauen Sachschadens am Gebäude eingeschaltet. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Amtzell

Von Fahrbahn abgekommen - eine leichtverletzte Person und 40.000 Euro Schaden

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 42-jährige Autofahrerin, die am Montag kurz vor 14 Uhr zwischen Hannober und Amtzell verunfallt ist. In einer langgezogenen Linkskurve erschrak die Frau eigenen Angaben zufolge aufgrund einer Schneeverwehung auf der Fahrbahn und bremste ihren BMW stark ab. Hierbei geriet der Wagen ins Rutschen und kollidierte mit einem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Holzlager. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht und wurde durch einen Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während an den Baumstämmen kein Schaden entstand, beläuft sich der Sachschaden am verunfallten BMW auf circa 40.000 Euro.

Bad Wurzach

Einbruch in ehemaligen Bauernhof

Erst nachträglich bei der Polizei angezeigt wurde ein Einbruch in ein bewohntes Bauernhaus, der sich bereits am Freitagabend in der Oberziegelbacher Straße ereignet hat. Während sich eine Bewohnerin des Gebäudes im Wohnzimmer aufhielt, brach der bislang unbekannte Täter eine Terrassentür gewaltsam auf und entwendete im Gebäudeinnern Bargeld sowie ein Mobiltelefon. In der Annahme, dass es sich um ihren Mann handelte, schaute die Frau nicht direkt nach der Herkunft der Geräusche. Vermutlich von den Rufen der Bewohnerin aufgeschreckt, flüchtete der Täter unerkannt. Der Sachschaden an der Terrassentüre beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die gegen 22 Uhr im Bereich des Hauses Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell