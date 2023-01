Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Wuchtiger Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Fischbach ereignet hat. Ein 57 Jahre alter Kleinlastwagen-Fahrer war von Meersburg kommend in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als er wegen Rotlichts an der Kreuzung zur Meersburger Straße anhalten musste. Der hinter ihm fahrende 40-jährige Audi-Lenker erkannte dies aus Unachtsamkeit nicht und prallte ungebremst in das Lkw-Heck. Dabei zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Sein Audi A3, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Am Wagen des 57-Jährigen entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 9 Uhr andauerten, musste ein Fahrstreifen der Bundesstraße gesperrt werden.

Immenstaad

Schockanruf - Bankmittarbeiterin vereitelt Betrug

Einer aufmerksamen Bankangestellten dürfte es zu verdanken sein, dass ein 86-jähriger Mann seine Ersparnisse am Mittwoch nicht an einen Betrüger übergeben hat. Der Senior war von einem angeblichen Polizeibeamten kontaktiert worden, der angab, dass die Tochter des 86-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Radfahrerin ums Leben gekommen sei. Zur Verhinderung einer Haftstrafe müsse nun eine Kaution im fünfstelligen Euro-Bereich bezahlt werden. Der 86-Jährige machte sich auf den Weg zu seiner Bank im Bereich Immenstaad, um die geforderte Summe abzuheben. Die 26-jährige Angestellte reagierte geistesgegenwärtig, machte auf die gängige Betrugsmasche aufmerksam und begleitete den Mann sogar zur Anzeigeerstattung bei der Polizei. Der unbekannte Anrufer, der durchgängig im telefonischen Kontakt mit dem Senior war, beendete das Gespräch, als er merkte, dass nichts zu holen war. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Betrugs und warnt nochmals eindringlich vor dieser Masche. Informationen zu den kursierenden Betrugsfällen und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de

Tettnang

Wagen beschädigt - Verursacher flüchtet

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 6.45 Uhr und 13 Uhr einen in der Herrmannstraße geparkten Hyundai beschädigt und danach das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Tettnang wegen Verkehrsunfallflucht. Wegen des Schadensbildes auf der Motorhaube schließen die Beamten nicht aus, dass ein Fußgänger oder ein Radfahrer vom Gehweg auf den Wagen gestürzt war. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.500 Euro. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Weitere Schließzylinder verklebt

Nachdem wir gestern von verklebten Schließzylindern an einem Gasthaus in der Hafenstraße berichtet haben, wurden nun weitere Fälle bei der Polizei bekannt. Auch an einem Garagentor und einem Lagertor in der Gartenstraße sowie an der Seitentür eines Restaurants in der Lindenstraße wurden die Schlösser auf diese Art und Weise beschädigt. Personen, die zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 11.01.2023:

Schließzylinder verklebt

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zwei Eingangstüren eines Gasthauses in der Hafenstraße mit Klebstoff beschädigt. Durch den Flüssigkleber in den Schließzylindern wurden die Schlösser unbrauchbar. Der Sachschaden ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Sipplingen

Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem sich ein Einbrecher am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Seestraße verschafft hat ermittelt die Polizei Überlingen. Über eine zur Seeseite gelegene aufgebrochene Glasscheibe verschaffte sich der Unbekannte Zutritt, stahl den ersten Erkenntnissen zufolge zwei Alkoholflaschen, unter anderem eine drei Liter große Grappa-Flasche, und suchte im Anschluss gegen 3.20 Uhr das Weite. Bei seinem Vorhaben richtete er Sachschaden an, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Der Täter, der von schlanker Statur gewesen sein soll, war mit einem Mundschutz und einer Kapuze maskiert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Daisendorf

Unbekannter besteigt Sendemast - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat zwischen vergangenem Donnerstag und Montag im Waldstück im Bereich Schützenstraße / Am Fehrenberg einen rund 55 Meter hohen Sendemaste bestiegen und an dessen Spitze eine Leuchte sowie eine mehrere Meter große Deutschlandfahne angebracht. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen dieser lebensgefährlichen Aktion unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

