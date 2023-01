Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Polizeieinsatz nach Streitigkeiten

Mehrere Polizeistreifen sind am Donnerstagmorgen zu einem Streit in der Brühlstraße ausgerückt. Ein Paar war gegen 3 Uhr derart in Streit und Handgreiflichkeiten geraten, dass der 30 Jahre alte Mann schließlich in der Wohnung randalierte. Die Polizisten trennten die Streithähne und nahmen Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auf.

Leutkirch

Diebstahl aus Auto

Aus einem in der Albrecht-Dürer-Straße geparkten Audi A3 hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch mehrere Gegenstände gestohlen. Aus der Mittelkonsole nahm er unter anderem ein Portemonnaie sowie einen Schlüsselbund und ein Parfüm an sich. Derzeit ist nicht abschließend geklärt, ob der Wagen zur Tatzeit verschlossen war. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Ravensburg

Geld an Betrüger überwiesen

Einen vierstelligen Geldbetrag hat eine 66-Jährige am Mittwoch an Unbekannte überwiesen, die sich als ihr Angehöriger ausgaben. Die Täter schrieben die Frau mit unbekannter Handynummer an und überzeugten sie davon ihr Kind zu sein, das dringend eine Geldüberweisung brauche. Nach kurzem Kontakt kam die Frau dem nach und zahlte das Geld. Erst als die Täter weitere Summen forderten, wurde die Frau stutzig und merkte, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Die Polizei warnt vor der derzeit häufig auftretenden Betrugsmasche über SMS oder What'sApp. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von unbekannten Nummern angeschrieben und um Geld gebeten werden. Überprüfen Sie die Identität der Person auf Ihre Richtigkeit, bevor Sie Zahlungsaufforderungen nachkommen und lassen Sie sich nicht unter zeitlichen Druck setzten. Weitere Hinweise, wie Sie die Betrugsversuche erkennen und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Ravensburg

Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Mit knapp 1,5 Promille und unter der Wirkung verschiedener Drogen stand ein Autofahrer, den die Polizei am Mittwochmorgen im Stadtgebiet angehalten hat. Die Polizisten stoppten den 32-Jährigen in der Unterstadt und wurden schnell auf Anzeichen seiner Alkoholisierung aufmerksam. Nachdem ein Atemalkoholtest den Verdacht bestätigte und der Mann selbst einräumte, Rauschgift zu sich genommen zu haben, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Außerdem fanden die Beamten im Fahrzeug des Mannes unterschiedliche Mengen von Amphetamin und Marihuana. Auch ein Teleskopschlagstock befand sich in dem Auto. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit und Fahrens unter Drogeneinfluss hat er nun mit Verfahren wegen des Besitzes der nicht erlaubten Gegenstände zu rechnen.

Bodnegg

Pkw prallt gegen Trafostation

Die Beschleunigung ihres Teslas unterschätzt hat offenbar eine 24-Jährige am Mittwochabend und dadurch in der Eichelstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde. Die Lenkerin des Elektrofahrzeugs befuhr die Eichelstraße, als sie den Wagen stark beschleunigte. Sie wurde dadurch wohl so stark in den Sitz gedrückt, dass sie sich den Kopf anschlug und in der Folge die Kontrolle über den Wagen verlor. Dieser Schanzte über einen Bordstein, schleuderte über das Bankett und prallte wuchtig gegen die Trafostation neben der Straße. Durch die Kollision entstand an dem Auto Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Der Schaden an der Trafostation wird genauso hoch eingeschätzt. Ein 28 Jahre alter Mitfahrer im Tesla wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin sowie eine weitere Person im Tesla wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das THW war zur Absicherung der Trafostation mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

