Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Auto landet in Straßengraben - Totalschaden Glück hatte ein Autofahrer, der am Donnerstag gegen 21 Uhr von der Kemmerlanger Straße abgekommen und im Graben gelandet ist. Während er unverletzt blieb, entstand an seinem VW Golf Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der 20 Jahre alte Fahrer war von Grünkraut in Richtung Kemmerlang unterwegs, als ihm Unterlagen von einer ...

