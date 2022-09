Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kollision an Kreuzung - Motorradfahrer verletzt sich

Von einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 18 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kemmerlang und Waidenhofen hat ein Motorradfahrer Verletzungen davongetragen. Der 36 Jahre alte Biker befuhr die Straße von Streitach nach Benzen, als er an einer Kreuzung auf der Strecke einem von rechts aus Waidenhofen kommenden Auto die Vorfahrt nahm. Das Motorrad und der Mercedes des 51-Jährigen prallten zusammen, sodass der Biker stürzte und sich dabei leicht verletzte. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden, der durch den Unfall an den beiden Fahrzeugen entstand, beläuft sich auf insgesamt 1.500 Euro.

Amtzell

Auffahren fordert zwei Verletzte

Leichtere Verletzungen haben vier Insassen eines VW Golf erlitten, nachdem sie am Sonntag kurz nach 17 Uhr an der Anschlussstelle Wangen-West auf der A 96 in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Der 57 Jahre alte Lenker des Wagens fuhr nach seiner Fahrt auf der Autobahn in Richtung Lindau an der Anschlussstelle ab und hielt an der Einmündung in die B 32. Ein hinterherfahrender 63-Jähriger in einem Ford bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision zogen sich der 57 Jahre alte Fahrer sowie drei 54, 27 und 26 Jahre alte Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Sie gingen nach dem Unfall selbstständig zum Arzt. Durch den Zusammenprall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

Aulendorf

Gelage in leerstehendem Haus - Polizei ermittelt wegen Einbruch

In ein derzeit leerstehendes Haus Am Sonnenbrühl sind Unbekannte im Laufe des letzten Wochenendes eingebrochen. Die Täter schlugen ein Toilettenfenster ein und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume, ob sie auch etwas entwendet haben, ist nicht bekannt. In den Räumen hielten die Einbrecher augenscheinlich ein Gelage ab - sie ließen nicht nur eine Vielzahl an leeren Alkoholika-Flaschen und Zigarettenstummeln zurück, sondern auch Pizzaschachteln und anderen Unrat. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt nun wegen des Einbruchs, Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07584/9217-0 entgegengenommen.

Hoßkirch

Angler stellen Einbrecher auf frischer Tat

Nicht mit zwei Angler gerechnet haben Einbrecher am frühen Sonntag, die sich an einem Kiosk am Königseggsee zu schaffen gemacht haben. Die angelnden Brüder im Alter von 23 und 31 Jahren waren kurz nach 2 Uhr auf dem See unterwegs, als sie auf Taschenlampen an dem Kiosk aufmerksam wurden. Sie begaben sich zu dem Gebäude und konnten beobachten, wie eine 28-Jährige und ihr 37 Jahre alter Komplize versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Kurzerhand stellten sie die Einbrecher und verständigten die Polizei, die das Duo festnahm und zum Polizeirevier verbrachte. Beide Tatverdächtigen haben nun mit Strafanzeigen wegen des versuchten Einbruchs zu rechnen.

