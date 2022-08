Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Auto kommt von Fahrbahn ab - Fahrer alkoholisiert

Weil er am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr in der Ernst-Lehmann-Straße alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat, ermittelt die Polizei gegen einen 25-jährigen Autofahrer. Der Fahrzeuglenker war in einem Kurvenbereich mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 25-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest und veranlassten daraufhin eine Atemalkoholmessung. Dieser ergab einen Wert von rund 2,6 Promille, sodass der Mann die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, um ihn kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Tettnang

Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt - Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 70 Jahre alter Mann rechnen, der am Sonntagmorgen unerlaubt mit einem Pkw in Tettnang unterwegs gewesen ist und dabei einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 9.45 Uhr fuhr der Senior an der Einmündung der Schletterholzstraße zur L 326 mit seinem Ford auf einen Mercedes auf. Durch die Kollision erlitt die Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass der 70-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Seine Fahrt durfte er daher nicht fortsetzen.

